Особенная ситуация: оценены шансы семьи Усольцевых выжить

Шанс на то, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых, смогла выжить, есть, но минимальный. Как сообщает «Абзац», об этом заявил председатель исполкома Союза спасателей заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

© Соцсети

Напомним, что 28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь вместе с собакой пошли в поход к горе Буратинка, а затем перестали выходить на связь.

«Допускаются всевозможные варианты выживания человека. Мы имеем в истории случаи выживания в самых сложных ситуациях. Но есть одно но: есть отец, мать и ребенок. И мне кажется, они абсолютно не были готовы к выживанию. Выжить в пещере возможно. Но уже холодно, идут ночные морозы, есть снег, что-то нужно пить и есть…», — заявил Щетинин.

Председатель исполкома отметил, что спасатели всегда надеются, но по факту выжить в таких условиях «довольно сложно». По мнению Щетинина, вероятность того, что они живы — «один шанс на миллион, а может — один на триллион».