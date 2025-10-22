Россиянин топил свою подругу в мелиоративном канале у поселка

В Брянской области заключили под стражу жителя поселка Локоть, которого обвиняют в убийстве женщины, сообщают в брянском СКР в среду.

© Московский Комсомолец

По версии следствия, 19 октября мужчина был пьян, и в таком состоянии находился в автомобиле недалеко от мелиоративного канала в поселке Локоть Брянской области вместе со своей знакомой.

Завязалась ссора, и мужчина сначала толкнули женщину в мелиоративный канал, наполненный водой, а потом удерживал ее голову под водой до того момента, пока девушка не перестала оказывать сопротивление.

Суд арестовал мужчину, идет следствие.