СК завершил расследование дела мальчика, который едва не утонул в бассейне

Сотрудники Следственного комитета России по городу Москве завершили уголовное дело в отношении тренера, который не уследил за своим воспитанником в бассейне спортивного комплекса на Крупской улице. Мальчик потерял сознание и оказался под водой на протяжении около двух минут.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Гагаринским межрайонным следственным отделом по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении тренера по плаванию. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители провели следственные действия и собрали доказательственную базу. Уголовное дело в отношении мужчины направили в суд.

Инцидент произошел в феврале этого года. Мальчика, оставшегося под водой, заметил посетитель спорткомплекса. Впоследствии по факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин также заинтересовался этой ситуацией и поручил доложить ему о расследовании.