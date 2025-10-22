При поисках семьи Усольцевых в лесу на волонтеров выскочил медведь

Во время поисков пропавшей семьи Усольцевых под Красноярском на волонтеров выскочил медведь. Об этом в среду, 22 октября, рассказала Светлана Торгашина из организации «Поиск пропавших детей имени Василишиной».

© Вечерняя Москва

По ее словам, медведь пробежал мимо, в одном-двух метрах от людей.

— С коптера мы заметили в этих местах достаточно крупного медведя, следы еще нескольких видели на земле и снегу. Во время обследования местности на поисковиков из берлоги выскочил медведь, — передает слова собеседницы RT.

Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин оценил версию с нападением животных на пропавшую в красноярской тайге семью. Эксперт отметил, что такое вряд ли могло произойти. Он пояснил, что в октябре медведи уже не охотятся, а волки не нападают на группу людей в одиночку.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.