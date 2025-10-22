Тренера по плаванию будут судить в Москве, после того как ребенок едва не утонул

В столице завершено расследование уголовного дела тренера по плаванию, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице. «По версии следствия, 16 февраля 2025 года в одном из спортивных комплексов на ул. Крупская во время детского группового занятия в бассейне тренер оставил воспитанников без контроля, отвлекся на перенос инвентаря и мобильный телефон. В это время мальчик 2017 года рождения не смог самостоятельно выбраться из воды, потерял сознание и провел на дне не менее двух минут», – сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Тренеру предъявили обвинение. Собранные следователями доказательства полностью изобличают педагога.

На данный момент уголовное дело передали для направления в суд.