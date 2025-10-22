Юная невеста покончила с собой перед свадьбой после скандала с семьей жениха

В Азербайджане 19-летняя невеста покончила с собой, тело обнаружили во дворе ее дома в городе Мингячевир. Об этом пишет Caliber.Az. Трагедию расследует городская прокуратура.

В соцсетях распространились прижизненные фотографии покойной в свадебном платье.

Сообщается, что девушка была помолвлена ​​с 35-летним мужчиной, «женская» свадьба состоялась несколько дней назад, а «мужская» была запланирована на 1 ноября.

Позже отец погибшей невесты рассказал Teleqraf подробности произошедшего. По его словам, причиной трагедии стал конфликт между семьей его дочери и родственниками жениха, которые устроили скандал из-за свадебного платья.

«Дочь не выдержала и покончила с собой», — заявил отец.

Мужчина также опроверг распространенную в прессе и соцсетях информацию о том, что девушка якобы не соглашалась выйти замуж из-за разницы в возрасте.

Отец отметил, что жениху не 35–36 лет, а 33, сватовство и свадьба состоялись по обоюдному согласию.

Глава семьи также добавил, что на похороны девушки пришли ее жених и его родители, но он выгнал их.

