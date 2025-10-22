Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Камчатского края. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

По словам представителей научного учреждения, специальные приборы зафиксировали подземные толчки на глубине 48,7 километра в 71 километре от Петропавловска-Камчатского.

— Координаты: 52.4930, 159.0851, — передает официальный Telegram-канал краевого филиала исследовательского центра.

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковую фотографию первого более чем за 500 лет извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Снимок был сделан с помощью аппарата «Арктика-М». Об извержении вулкана стало известно 3 августа. Он выбросил в небо пепел на высоту шесть километров.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.

Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.