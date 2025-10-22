Голый пьяный мужчина с тяпкой в руках устроил переполох в российском регионе

В одном из пригородов Краснодара, поселке Знаменский, произошел инцидент с участием нетрезвого мужчины, который устроил переполох своим вызывающим поведением. Как сообщили в правоохранительных органах, местный житель в возрасте 38 лет, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал причиной беспорядков.

© Московский Комсомолец

По предварительной информации, незадолго до происшествия мужчина искупался в ближайшем водоеме, но после купания не смог найти в темноте свою одежду. Вместо того чтобы обратиться за помощью, он отправился пешком к знакомой женщине, передвигаясь по улицам населенного пункта без одежды.

Его поведение привлекло внимание очевидцев, однако на их замечания гражданин не отреагировал. Он забежал во двор частного дома, где схватил оставленную там тяпку и нанес несколько ударов этим садовым инструментом по руке одного из местных жителей, пытавшегося его урезонить. После нападения нарушитель скрылся с места происшествия, прихватив тяпку с собой.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.