Силовики задержали трех человек, организовавших нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали мужчину и двух женщин, которые организовали нарколабораторию в деревне Большое Саврасово. В жилище обнаружили мефедрон массой свыше 500 граммов.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Московской области и УМВД России по Ленинскому г.о. при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали мужчину 2003 года рождения и двух женщин 1988 и 1995 годов рождения, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители обыскали жилище. В доме обнаружили 32 пакета с неизвестным веществом, а также другие предметы, указывающие на организацию незаконной деятельности. Экспертиза показала, что найденным наркотиком является мефедрон. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Всех подозреваемых отправили в СИЗО.

Ранее силовики задержали четырех людей, которые оборудовали нарколабораторию в деревне Кишкино. Там они занимались производством наркотиков, а именно мефедрона. Правоохранители изъяли свыше 42 килограммов этого запрещенного вещества. Фигурантов заключили под стражу.