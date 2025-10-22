Начальник владимирской колонии подозревается в получении взятки от осужденной

Региональное управление Следственного комитета расследует уголовное дело по обвинению начальника ИК-1 УФСИН России по Владимирской области в получении взятки в крупном размере.

Следователи вместе с оперативниками управлений ФСБ и ФСИН России по региону установлено, что 13 октября 2025 года мужчина у административного здания колонии в поселке Головино Судогодского района получил 150 тысяч рублей за перевод осужденной на другую работу. Взятку передала посредница, которая раньше отбывала наказание в этой колонии.

После передачи взятки начальник колонии был задержан. На допросе мужчина сознался в совершении преступления. Суд заключил его под домашний арест. Расследование продолжается.