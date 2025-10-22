Россиянин избил жену и выбил ногой ее зубы

В Ульяновской области задержали 45-летнего местного жителя, жестоко избившего 42-летнюю жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, потерпевшая поссорилась с супругом на почве ревности. Во время конфликта она дала ему подзатыльник. В ответ мужчина сильно ударил жену рукой, она упала. Затем он ударил ее коленом правой ноги в лицо, выбив зубы, и угрожал расправой.

Возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в Казани задержали владельца торговой точки, избившего девушку за воровство.