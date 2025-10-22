Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, находящегося в розыске из-за алиментов

Стражи порядка задержали подозрительного мужчину на улице Большая Семеновская на востоке столицы. Гражданин скрывался от правоохранителей, так как был объявлен в федеральный розыск из-за неуплаты алиментов.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— Во время патрулирования экипаж группы задержания обратил внимание на подозрительного мужчину на улице Большая Семеновская. Увидев автомобиль Росгвардии, он попытался скрыться от правоохранителей во дворе жилого дома, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Стражи порядка не дали убежать мужчине. Они поймали его, а затем выяснили причину такого поведения. 35-летний уроженец Астрахани объяснил, что скрывался по причине его розыска. Правоохранители передали мужчину сотрудникам полиции, которые разберутся в деталях произошедшего.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в одном из хостелов в Щелкове нарушителя общественного порядка. Стражи порядка впоследствии выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске. Его доставили в отделение полиции.