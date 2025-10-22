Потерпевшие потребовали семь миллионов рублей с лидера группы «Пасека» Медведкина

Родственники экс-главы компании «Цифровые платформы» Ивана Позднякова, убитого лидером рок-группы «Пасека» Романом Медведкиным, потребовала взыскать с музыканта пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 22 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

— Пострадавший от ножевых ранений учредитель этой же компании Арсений Щельцин подал иск на два млн рублей, — говорится в материале.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда потерпевшие сделали замечание нетрезвым людям, которые громко кричали на Сиреневом бульваре. Мужчина агрессивно отреагировал и напал на предпринимателей с ножом. Иван Поздняков скончался на месте от полученных ранений. Щельцин выжил, его доставили в больницу.

Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Медведкина задержали и отправили в СИЗО.