Порядка 100 посетителей эвакуировали из ТЦ «Крылатский» в Москве

Около 100 сотрудников и посетителей торгового центра «Крылатский», расположенного в столице, эвакуировали из здания из-за подозрительного предмета.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в оперативных службах города.

— По адресу: Осенний бульвар, 12, в ТЦ «Крылатский» обнаружен подозрительный предмет. В целях безопасности эвакуировано примерно 100 человек, — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На данный момент территорию, где нашли странный предмет, оцепили. Находка визуально похожа на гранату.

Ранее на территории Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко в столице нашли подозрительный предмет. О странной находке сообщил дворник. Выяснилось, что этим предметом была граната. Территорию учреждения оцепили. На месте работали саперы.

До этого предмет, визуально похожий на гранату, нашли около пункта выдачи заказов на улице Академика Арцимовича в Москве. Территорию оцепили, там работали кинологи Росгвардии.