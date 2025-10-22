Россиянин расстрелял соседей по даче из ружья

Под Владимиром задержан житель Подмосковья, расправившийся с соседями на даче при помощи охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, подозреваемый 1964 года рождения и его супруга, приезжающие из Московской области, ранее уже конфликтовали со своими живущими напротив соседями по даче в Шордоге Юрьев-Польского района.

Утром 19 октября мужчина пошел на охоту и увидел соседку на крыльце ее дома. Он подошел к ней поговорить, но поссорился, выстрелил в нее из ружья, а потом дважды выстрелил и в выходящего из дома ее сожителя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Правоохранители провели с ним проверку показаний на месте. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

