В Австрии осудили школьников, которые насиловали свою учительницу

Венский земельный суд приговорил шестерых подростков в возрасте от 14 до 16 лет к тюремным срокам от четырех месяцев до 3,5 лет. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

© Вечерняя Москва

По данным суда, подростки несколько месяцев издевались над своей 28-летней учительницей, шантажировали и насиловали ее. Женщина познакомилась с одним из учеников через мессенджер, после чего компания регулярно собиралась у нее дома, где употребляла алкоголь и наркотики.

Подростки получили ключи от квартиры педагога, снимали сцены насилия на видео и угрожали их распространить. В январе они ограбили и подожгли ее жилье, вызвав сильный пожар. Учительница обратилась в полицию только после этого.

Суд признал подростков виновными в изнасиловании, шантаже и поджоге. Приговор вызвал резонанс в Австрии и стал поводом для обсуждения ответственности родителей и школ за поведение несовершеннолетних, передает немецкая газета.

