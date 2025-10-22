Спасатель Легошин: Пропавшая семья Усольцевых действительно могла сбежать

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых в самом деле могла сбежать. Они исчезли не в таком глухом месте, так что путешественники либо скрылись, либо их не тщательно искали.

Об этом в среду, 22 октября, заявил спасатель международного класса и бывший начальник МЧС Владимир Легошин.

— Если они захотели скрыться, они скроются. Хотя, вы знаете, одного человека можно искать очень долго и не найти, — передает слова специалиста ТАСС.

Усольцевы пропали за полтора месяца до даты возврата долга заводом «Поливест–Железногорск», которым владеет Сергей Усольцев: крайний срок выпадает на 14 ноября. Примечательно, что в последние два года активы и прибыль с его предприятия исчезали, и возвращать сумму оказалось не с чего.

«Ориентирами являются только камни»: пропавшие Усольцевы могли совершить смертельную ошибку

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.