В Таиланде задержали россиянку, бросившую дочь в отеле

В Таиланде полицейские задержали россиянку Эрику Владыко, которая ранее уже дважды пропадала.

Об этом в среду, 22 октября, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин.

— Гражданка России Эрика Владыко задержана иммиграционной полицией и сейчас находится в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, — сказал он.

По его словам, Владыко родом из Владивостока и проживала на острове Самуи. В сентябре она приехала в Бангкок вместе с дочерью, но вскоре исчезла после поездки в ночной бар на улице Сукхумвит. Ее четырехлетнюю дочь нашли одну в гостинице и временно отправили в сиротский приют, пока за ней не прилетела бабушка.

После этого прокуратура Приморского края начала проверку по факту оставления ребенка без присмотра. Через неделю Владыко нашлась живой и невредимой, однако спустя несколько дней вновь перестала выходить на связь, прежде чем была задержана полицией, передает РИА Новости.

О первой пропаже девушки стало известно 12 сентября: Эрика Владыко заказала такси на ресепшен отеля и уехала на улицу, где находятся бары, а после этого перестала выходить на связь. Дочь пропавшей осталась одна в номере отеля. После этого ребенка отвезли в детский дом.