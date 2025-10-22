«Нет даже мыла»: кто виноват в массовых отравлениях в Бурятии

Ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства Наталья Колганова высказалась о причинах массового отравления людей в Улан-Удэ. Как сообщает «Царьград», она отметила, что у подобных производств регулярно находят множество нарушений.

Напомним, что о массовом отравлении стало известно на минувших выходных. К 22 октября число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом выросло до 145, среди них 79 детей. По предварительной информации, все пострадавшие ели шаурму и онигири из местного сетевого супермаркета «Николаевский», а производила продукцию компания «Восток».

«Причина — антисанитарное состояние производства, отсутствие контроля внутри предприятия и отсутствие знаний у сотрудников. Простым языком <…> это грязное оборудование, грязные руки сотрудников, нарушение условий хранения продуктов», — заявила Колганова.

Эксперт отметила, что на таких предприятиях регулярно выявляют нарушения. В цехах «нет даже мыла», отсутствует спецодежда, присутствуют посторонние вещи — телевизоры, музыкальные центры, смартфоны. Они несут в себе «биологические риски».