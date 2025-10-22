Уличного музыканта Женьку Радость оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В отношении уличного музыканта Евгения Михайлова, известного под псевдонимом Женька Радость, составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил его адвокат Федор Акчермышев.

© Вечерняя Москва

По данным Telegram-канала музыканта, причиной стало исполнение песни певицы Монеточки* «Ты солдат». Ранее на Михайлова также оформляли протокол по статье о мелком хулиганстве.

Правоохранители в Екатеринбурге задержали уличного музыканта Женьку Радость, когда он выступал в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Наоко (Дианы Логиновой) из группы «Стоптайм». Музыкант называл группу примером «смелости и открытости».

Логинова — 18-летняя студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова и вокалистка уличной группы «Стоптайм» из Петербурга. Девушку задержали 15 октября, после чего она провела ночь в отделении полиции. Под преследование также попали гитарист и барабанщик «Стоптайм». Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга позже арестовал Наоко на 13 суток.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.