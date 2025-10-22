Россиян избежал наказания за жестокую расправу над невестой из-за желания уйти на СВО

В Санкт-Петербурге суд приостановил расследование уголовного дела о жестокой расправе над 18-летней местной жительницей из-за того, что обвиняемый Александр Морозов решил отправиться в зону спецоперации (СВО). Об этом пишет «78».

Адвокаты потерпевшей стороны и даже прокурор выступили против этого решения и требовали продолжать судебное разбирательство, однако суд не встал на их сторону.

В ночь на 31 мая Морозов нанес своей невесте множественные ножевые ранения из-за того, что она решила с ним расстаться. Мужчину задержали.

