Москвич за неделю передал мошенникам более 30 миллионов рублей

В Москве 81-летний пенсионер передал мошенникам более 30 миллионов рублей за неделю. Об этом столичная прокуратура сообщила в Telegram.

© Мослента

Аферисты позвонили мужчине и представились сотрудниками, занимающиеся финансовой защитой. Они запугали пенсионера, заявив, что тот якобы подозревается в переводе денег за рубеж, угрожая серьезными неприятностями семье мужчины. В течение недели они убеждали потерпевшего перевести деньги на «специальный счет».

«Злоумышленники запрещали пенсионеру общаться с близкими и по телефону контролировали снятие им денежных средств со счетов в трех банках на сумму более 28 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве, добавив, что еще два миллионов рублей он занял у знакомых.

Общая сумма ущерба превысила 30,2 миллиона рублей. Подозреваемых устанавливают.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались выманить деньги у москвички, подарив ей букет роз, однако ей удалось сохранить свои средства