Пенсионер спустя год вернул квартиру в Подмосковье, проданную военному

68-летний мужчина продал свою четырехкомнатную квартиру в подмосковном поселке Монино семье военного. Затем пенсионер подал в суд, заявив, что в момент оформления сделки стал жертвой аферистов. Спустя год в инстанции приняли решение по этому делу и вернули жилье мужчине.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в Telegram-канале Baza.

— Почти сразу после продажи квартиры бывший владелец подал иск об аннулировании сделки — он утверждал, что стал жертвой мошенников, которым отдал полученные деньги. Семья, в свою очередь, подала иск на признание их добросовестными покупателями, — говорится в публикации.

Однако суд встал на сторону пенсионера. Это поспособствовали результаты медэкспертизы, которая подтвердила, что мужчина не отдавал отчет своим действиям в день заключения сделки. В результате семья военного осталась без жилья и 10,5 миллиона рублей, заплаченных за квартиру.

Ранее пожилая москвичка смогла вернуть себе недвижимость, проданную соседу в 2019 году. Спустя шесть лет пенсионерка через суд добилась права быть собственницей квартиры. В инстанции приняли во внимание доводы старушки и встали на ее сторону. Покупатель квартиры остался без жилья и денег. Как у пенсионерки получилось вернуть квартиру, почему покупателям не вернули заплаченные средства и как обезопасить себя от такой ситуации — в материале «Вечерней Москвы».