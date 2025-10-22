Пожар произошел в экопарке-отеле Красноярского края

Экопарк-отель с коттеджами и банями загорелся в Красноярском крае. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.

По информации канала, в жилых домах комплекса Apartel в Емельяновском районе произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В настоящее время осуществляется эвакуация жильцов, некоторые из них успели убежать в ближайшую рощу.

— Сама база отдыха стоит на берегу реки Калат. На территории находятся десять коттеджей, а также бани и номера для проживания, — сказано в сообщении.

В апреле этого года в поселке Таежное в Красноярском крае загорелось 10 жилых домов. Спасатели отметили, что теплая погода и сильный ветер в регионе способствовали быстрому распространению огня. Для ликвидации возгорания было привлечено 70 сотрудников и 16 единиц техники.