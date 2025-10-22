Российские чиновники похитили десятки миллионов на благоустройстве аллеи

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело по факту похищения десятков миллионов на благоустройстве аллеи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в период с июня 2023 по декабрь 2024 года чиновники из числа руководства муниципального управления благоустройства Копейска заключили контракт на благоустройство аллеи по проспекту Славы стоимостью более 51 миллионов рублей с исправительной колонией №8. При этом они знали, что учреждение не обладает необходимой техникой и ресурсами для выполнения работ.

Кроме того, с декабря 2023 по декабрь 2024 года руководство двух коммерческих организаций в сговоре с сотрудниками ИК-8 завысило стоимость строительных материалов при поставках для государственных нужд. Ущерб от этих махинаций составил более 22,5 миллиона рублей.

