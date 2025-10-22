В Ленобласти разбойник ограбил почтовое отделение

В Ленинградской области угрожавший оружием мужчина ограбил почтовое отделение на 260 тысяч рублей, проинформировала пресс-служба регионального главка МВД России. Разбойника ищут.

В полицию Всеволожского района во вторник поступило сообщение: неизвестный мужчина с пистолетом зашел в здание отделения связи на улице Победы во Всеволожске и потребовал деньги из кассы.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в районе 9 часов 20 минут в помещение почты зашел мужчина и достал предмет, похожий на пистолет. Подойдя к окну выдачи денег он, угрожая, потребовал выдать ему наличные средства. Сотрудник отделения выдал ему 260 846 рублей, после чего мужчина скрылся.

Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.