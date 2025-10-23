В Барнауле осудили мужчину, угрожавшему врачу скорой помощи пистолетом

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который угрожал врачу скорой помощи пистолетом. Об этом сообщает

Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Инцидент произошел в квартире — пьяный местный житель направил пневматический пистолет в сторону прибывшей по вызову врача скорой помощи. Медик восприняла угрозу как реальную из-за агрессии мужчины и опасалась за свою жизнь и здоровье. После этого барнаулец самостоятельно прекратил свои преступные действия.

Мировой судья судебного участка №1 Индустриального района города признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.