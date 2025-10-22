Аферисты развели пенсионера из Москвы на 30 миллионов рублей

Телефонные мошенники ввели в заблуждение 81-летнего мужчину, проживающего в Москве, и завладели его сбережениями. В общей сложности аферисты присвоили себе более 30,2 миллиона рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 22 октября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В течение недели они (аферисты — прим. «ВМ») звонили мужчине в различных мессенджерах и убеждали в необходимости перевести все деньги на «специальный счет», обещая, что после всех проверок деньги ему будут возвращены. Злоумышленники запрещали пенсионеру общаться с близкими и по телефону контролировали снятие им денежных средств со счетов в трех банках на сумму более 28 миллионов рублей, — рассказала Нефедова.

Однако на этом мошенники не остановились. Они потребовали от мужчины больше денег. Для этого потерпевший занял два миллиона рублей у знакомых. Аферисты использовали стандартную схему запугивания жертвы уголовным делом за якобы перевод денег за границу. Столичная прокуратура поставила на контроль установление преступников, причастных к этому эпизоду мошенничества.

Ранее пожилой житель Москвы стал жертвой аферистов и отдал им свыше 84,5 миллиона рублей. Мошенники разводили пенсионера на протяжении полугода. За это время мужчина ни о чем не догадался и переводил деньги частями. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.