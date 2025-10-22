На предприятии в Копейске произошел взрыв, есть жертвы

На одном из предприятий города Копейска произошел взрыв, есть жертвы, рассказал в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Инцидент произошел в среду, 22 октября, на заводе «Пластмасс».

Глава региона заметил, что на место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Он добавил, что угрозы жителям города и гражданским объектам нет.

В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается, уточнил губернатор.

Перед взрывом на промышленной площадке находились 15 человек. Ведется разбор завалов, обнаружены тела четырех сотрудников предприятия.

Предварительная причина произошедшего — нарушение техники безопасности.

Очевидцы отметили, что к месту взрывов направилась большая колонна машин из экстренных служб. Они заметили, что в небе над городом появилось черное облако, запахло гарью.