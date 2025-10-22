Россиянин вступился за жену и оказался на операционном столе

В Ростовской области конфликт между двумя мужчинами закончился для одного из них серьезными травмами и госпитализацией. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на потерпевшего Станислава В.

Инцидент произошел в микрорайоне Хотунок в Новочеркасске 4 октября. По словам потерпевшего, в тот вечер он вместе с супругой возвращался домой. Пара зашла в магазин, где встретила пьяного соседа. Тот начал приставать к супруге потерпевшего.

«Он начал трогать, лапать мою жену. Начался конфликт и небольшая драка. Но тогда мы вроде все решили и разошлись», — поделился собеседник издания.

Позже конфликт продолжился. Разозленный сосед отправился вслед за супругами к их знакомой. Он стал звонить Станиславу и просить выйти на разговор. Когда пара ушла из гостей, агрессор ждал их вместе с «подмогой».

«Я пошел разговаривать с соседом, и вроде получалось уладить конфликт. А потом я увидел, что одна женщина напала на мою жену. Анжелику повалили на землю и били. Конечно, я вмешался, начал поднимать супругу, и тогда меня ударили по голове сожитель нападавшей женщины», — рассказал потерпевший, добавив, что после удара по голове ничего не помнил.

Мужчина очнулся в больнице. Ему диагностировали перелом челюсти в двух местах, закрытую черепно-мозговую травму, раздробленные фаланги на пальцев ног.

Потерпевший пережил несколько операций. Он написал заявление в полицию, однако, по его словам, уголовное дело пока не возбудили.