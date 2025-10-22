Обвиняемый во взятках от редактора URA.RU экс-полицейский пошел на сделку

Бывший полицейский Андрей Карпов, обвиняемый в превышении полномочий и получении взятки от редактора уральского сайта URA.RU Дениса Аллаярова, заключил досудебное соглашение.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона.

«Да, заключал досудебное соглашение», — сказали журналистам.

15 октября дело Аллаярова поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца.

29 сентября срок его заключения под стражей продлили до 27 октября. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — полицейскому Андрею Карпову — в обмен на получение оперативной сводки.

По данным Ura.ru, своим родственникам Карпов признался, что его уговорили дать ложные показания в отношении Аллаярова в обмен на смягчение наказания в отношении него. Мужчину якобы заверили, что его племянник не пострадает — не будет взят под стражу и в итоге получит лишь условный срок.

Аллаяров считает, что его оговорили, чтобы следователи получили основания для проведения следственных действий в отношении Ura.ru.