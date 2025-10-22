Суд приговорил россиянина за матерные оскорбления в адрес жены

Липецкий суд признал виновным местного жителя по обвинению в оскорблениях жены. Мужчина назначили наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей, передает портал RT на русском.

Женщина смогла добиться в суде наказание для супруга, который обматерил ее во время семейной ссоры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Дама написала на мужа заявление. Жалобу она подкрепила записями разговоров и скриншотами переписок в соцсетях.

Мужчине ничего не оставалось, как полностью признать вину. Теперь агрессивному супругу предстоит выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

