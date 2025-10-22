Силовики задержали в Москве бизнесмена, обманувшего инвесторов на 50 миллионов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице владельца агентства недвижимости, который обманул более чем на 50 миллионов рублей своих клиентов. Подозреваемый предлагал инвесторам вложить деньги в строительство объектов недвижимости и получать от этого прибыль.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Оперативниками установлено, что мужчина являлся владельцем агентства недвижимости, на сайте которого в сети Интернет дополнительно размещал рекламу о предоставлении услуг в инвестиционной сфере. Заинтересованным клиентам он предлагал вложить деньги в строительство торговых центров, коттеджных поселков и прочей недвижимости, презентуя это как выгодную сделку с гарантией окупаемости в течение года, — рассказали на сайте ведомства.

Люди, поверившие обвиняемому, заключали договоры с компанией и вкладывали деньги. В итоге потерпевшие расстались со своими средствами и не получили финансовой выгоды. В свою очередь владелец агентства недвижимости распоряжался деньгами клиентов по своему усмотрению. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Он также обязан вести себя надлежащим образом.

Ранее полицейские задержали четверо мошенников, которые обманули граждан на 15 миллионов рублей. Злоумышленники убедили потерпевших в возможности получить финансовую выгоду от продажи заграничных товаров. Аферисты получали от жертв деньги, которыми впоследствии распоряжались по своему усмотрению. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.