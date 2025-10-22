Мужчина в парике пытался вскрыть квартиры в Омске

Мужчина, одетый в женскую куртку, с рыжим париком и женской сумкой, пытался вскрыть квартиры в Омске. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в Telegram-канале «112».

Ранее злоумышленник уже привлекал внимание своим необычным внешним видом. Он носил белый парик, и по словам местных, имел при себе нож.

На этот раз мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде. Выяснилось, что он решил взломать дверь, используя свои ключи. После неудачной попытки взлома он покинул подъезд, сказано в сообщении.

