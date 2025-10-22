СК попросит суд арестовать мужчину, напавшего с ножом на росгвардейца в Москве

Сотрудники Следственного комитета России по городу Москве намерены просить суд отправить в СИЗО жителя подмосковного Реутова, который напал с ножом на росгвардейца в Краснопахорском районе.

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом города Москвы об избрании ему (фигуранту — прим. «ВМ») меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 19 октября. Тогда сотрудник правоохранительных органов подошел к молодому человеку с целью проверки его документов. В ходе диалога росгвардеец заподозрил, что его собеседник может быть причастен к распространению наркотиков. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им стража порядка. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. Сотрудника Росгвардии доставили в больницу.

Позднее подозреваемого задержали. Силовики допросили молодого человека, он признал вину и сознался в преступлении.