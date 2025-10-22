Усольцевы исчезли за полтора месяца до окончания срока возврата крупных долгов

Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае за полтора месяца до даты возврата долга заводом «Поливест–Железногорск», которым владеет Сергей Усольцев, — крайний срок выпадает на 14 ноября. Примечательно, что в последние два года активы и прибыль с его предприятия исчезали, и возвращать сумму оказалось не с чего. Об этом сообщила газета Aif.ru.

© Соцсети

Предприятие было основано в 2008 году, когда Усольцев курировал распределение зарубежных грантов для поддержки частного бизнеса в закрытом Железногорске. Главным условием получения значительных сумм от партнеров из США и Великобритании было наличие в штате не менее 50 процентов бывших работников градообразующего Горно-химического завода, некогда производившего оружейный плутоний.

Так, «Поливест» появился в период активной реализации этой программы. Однако, по мере ухудшения отношений между Россией и Западом, иностранное финансирование иссякло. Усольцев тогда открыто выражал обеспокоенность, указывая на угрозу для молодого бизнеса в Железногорске. Уже ближе к концу 2010-х годов региональные власти обратили внимание на эти проблемы и начали оказывать коммерсантам финансовую помощь, но уже на возвратной основе.

Основными получателями таких «кредитов» стали те, кто наиболее активно сигнализировал о трудностях или имел сильные связи в краевой столице, включая Усольцева. Аудиторский портал audit-it.ru свидетельствует, что в период с 2021 по 2024 год завод «Поливест» получил шесть траншей от различных источников, в том числе федеральных и краевых. Хотя точные суммы не приводятся, местные СМИ сообщали о существенной поддержке.

— И в 2023 году красноярские СМИ с гордостью рассказали, что ООО «Наносинтез» и завод «Поливест–Железногорск» начали совместное производство краски на основе этого чудо-алюминана. Планов было громадье, краски Усольцева по всем законам бизнеса должен был покупать весь мир. И что же? С тех пор прошло два года, о железногорских красках ни слуху, ни духу. А за деньги мало того, что придется отчитаться, их еще придется и вернуть! — говорится в материале.

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.