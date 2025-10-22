Суд рассмотрит дело замначальника Казанского вокзала Москвы о мошенничестве

Заместитель начальника Казанского вокзала Москвы Игорь Черников предстанет перед судом по делу о мошенничестве на четыре миллиона рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Он (Черников — прим. «ВМ») обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159, (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Мещанский районный суд города Москвы, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранителей, Черников обманул бизнесмена, который заплатил ему четыре миллиона рублей за досрочное освобождение площадей. Кроме того, обвиняемый обещал за деньги помочь со скорейшим заключением договора аренды трех нежилых помещений на территории вокзала.

В начале июня столичный суд избрал меру пресечения Черникову. Его отправили под домашний арест.