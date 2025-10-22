Приговоренную к расстрелу за контрабанду наркотиков пожилую женщину отправили домой

Британка, приговоренная к смертной казни на Бали за контрабанду наркотиков, должна быть репатриирована. 68-летняя Линдси Сэндифорд находится в камере смертников в Индонезии с 2012 года, после того как власти обнаружили в ее чемодане 3,8 кг кокаина.

© Московский Комсомолец

Британская женщина избежит смертной казни за контрабанду наркотиков в Индонезии в соответствии с соглашением между двумя странами о репатриации ее и еще одного британца, отбывающего пожизненное заключение.

Как сообщает Associated Press, 68-летняя Линдси Сэндифорд находится в заключении на Бали с 2012 года. Она была арестована в аэропорту курортного острова после того, как власти обнаружили 3,8 кг наркотического вещества стоимостью 2,5 миллиона долларов, спрятанные в подкладке ее чемодана. В ходе судебного разбирательства она заявила, что ее заставляла перевозить наркотики банда, которая угрожала ее детям.

Женщина была приговорена к смертной казни через расстрел, и высший суд Индонезии оставил этот приговор в силе в 2013 году.

Другой заключенный, 35-летний Шахаб Шахабади, отбывает пожизненное заключение с 2014 года. Он был арестован в Джакарте в результате расследования деятельности международной сети наркоторговцев. По данным прокуратуры, ранее он несколькими партиями отправил 30 кг метамфетамина в порошке из Ирана своему партнеру для распространения в индонезийской столице, прежде чем, наконец, сам прибыл в Джакарту.

“Они оба сталкиваются с проблемами. Первая из них больна, и ее осмотрел врач из британского консульства на Бали. Она серьезно больна, и ей 68 лет”, - заявила глава британского МИД Иветт Купер.

Во вторник она подписала соглашение о репатриации с высокопоставленным министром юстиции Индонезии Юсрилом Ихза Махендрой.

Махендра сказал, что передача заключенных состоится после того, как обе страны завершат технические и административные шаги.

Индонезия при администрации президента Прабово Субианто отправила домой нескольких иностранных заключенных в соответствии с двусторонними соглашениями с каждой из своих стран. В их число входили филиппинец, которому грозила смертная казнь за наркотики, и пятеро австралийцев, осужденных за торговлю героином, отмечает Associated Press.

Управление ООН по наркотикам и преступности заявляет, что Индонезия является крупным центром контрабанды наркотиков, несмотря на одни из самых строгих законов о наркотиках в мире, отчасти потому, что международные наркосиндикаты нацелены на молодежь страны.

По данным министерства иммиграции и исполнения наказаний, опубликованным в прошлом месяце, в Индонезии в камерах смертников находятся около 530 человек, в основном за преступления, связанные с наркотиками, в том числе около 100 иностранцев. Последние казни в Индонезии - гражданина и трех иностранцев - были проведены в июле 2016 года, напоминает Associated Press.