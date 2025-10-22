Прокурором названа умопомрачительная стоимость украденных из Лувра драгоценностей

По словам французского прокурора, драгоценности, похищенные из Лувра в Париже, оцениваются в 88 миллионов евро (102 миллиона долларов). Поиски украденных сокровищ продолжаются, но пока безуспешно.

© Московский Комсомолец

Прокурор Парижа Лор Беккуо сообщила французской радиостанции RTL, что стоимость награбленного в ходе воскресного налета среди бела дня была оценена куратором музея.

“Эта сумма действительно впечатляет, но мы должны помнить, что этот ущерб носит экономический характер. Но он не имеет ничего общего с историческим ущербом, причиненным этой кражей”, - сказала она.

По ее словам, около 100 следователей участвуют в розыске преступников, которые скрылись с драгоценностями французской короны, относящимися к эпохе Наполеона.

Эксперты опасаются, что перспективы возвращения драгоценностей невелики, отмечает CNN. Но прокурор французской столицы предупреждает, что ворам может быть трудно получить стоимость награбленного, если они решат разобрать драгоценности, чтобы перепродать их или переплавить металлы.

Лувр был закрыт во вторник в соответствии с расписанием, но должен открыться вновь в среду. Галерея "Аполлон", на которую напали воры, останется закрытой, продолжает CNN.

Воры воспользовались лестницей, установленной на грузовике, чтобы через окно проникнуть в галерею Аполлона, один из самых богато украшенных залов Лувра. Вооружившись инструментами, включая угловую шлифовальную машину и паяльную лампу, они напали на две особо охраняемые витрины.

Парижская прокуратура утверждает, что грабителям потребовалось четыре минуты, чтобы проникнуть в галерею, похитить драгоценности и уйти.

“В 9:34 утра, через полчаса после открытия, двое мужчин в желтых жилетах разбили окно”, - говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в понедельник.

Грабители “уехали в 9:38 утра” и умчались на двух скутерах “вдоль берегов Сены”.

По словам властей, вся операция длилась всего семь минут, напоминает CNN.

Среди предметов, похищенных из Лувра, был ювелирный набор с бриллиантами и сапфирами, включая тиару и ожерелье, которые носили королева Мария-Амели и королева Гортензия. По данным Лувра, диадема – украшенный драгоценными камнями головной убор, который носят члены королевской семьи, – украшена 24 цейлонскими сапфирами и 1083 бриллиантами, которые можно отделить и носить как броши. Также были украдены изумрудное колье и серьги, которые были свадебным подарком Наполеона его второй жене Марии-Луизе Австрийской в марте 1810 года. В комплект входили 32 изумруда сложной огранки и 1138 бриллиантов.

Восемь из девяти похищенных предметов до сих пор не найдены.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен признал, что ограбление Лувра выявило недостатки в системе безопасности музея.

“Можно задаться вопросом о том, что, например, окна не были защищены, о том, что подъемник для корзин находился на дороге общего пользования”, - сказал он в эфире радио France Inter. “Что несомненно, так это то, что мы потерпели неудачу”.

“Все французы чувствуют себя так, словно их ограбили”, - добавил глава минюста.

Элейн Скиолино, автор книги “Приключения в Лувре: как влюбиться в величайший музей мира”, подчеркнула важность ограбления Лувра, который изначально был построен как крепость, а затем стал дворцом французской королевской семьи.

“Это нападение действительно является ударом кинжала в сердце Франции и французской истории”, - сказала она.

У следователей нет никаких веских доказательств того, кто стоял за ограблением, но они постепенно собирают доказательства, сообщил CNN во вторник представитель правоохранительных органов Франции, который был проинформирован о ходе расследования. По словам источника, грабителям не удалось сжечь грузовик, который они использовали для взлома, поэтому следователи проверяют его на наличие каких-либо следов ДНК.

В рамках этого процесса следователям пришлось соорудить тент вокруг грузовика, чтобы они могли проветрить его, чтобы снять отпечатки пальцев, что несколько замедлило процесс, сказал источник.

По словам чиновника, во вторник следователи обнаружили один из двух скутеров, на которых воры скрылись. Они также обнаружили шлем, который, как полагают, был на одном из воров, добавил чиновник.

Натали Гуле, член сената Франции от центристской партии, заявила CNN в понедельник, что, по ее мнению, драгоценности, вероятно, уже вывезены из страны.

“Я думаю, что драгоценности уже за границей”, - предположила она. “Я думаю, что они утеряны навсегда”.

Гуле также выступила на радио Би-би-си с комментарием по поводу перспектив возвращения драгоценностей, ответив: “Никаких”.

“Драгоценности будут разрезаны на части, проданы и использованы для отмывания денег”, - сказала она. “Это самый простой способ отмыть грязные деньги”.

По словам Гуле, ограбление, вероятно, было связано с организованной преступностью.

“У них абсолютно нет морали”, - сказала она. “Они ценят драгоценности не как часть истории, а как способ отмыть свои грязные деньги”.

Гуле добавила, что она “очень, очень пессимистично настроена” по поводу перспектив возвращения драгоценностей.

Кристофер Маринелло, основатель Art Recovery International, сказал, что если воры просто хотят как можно быстрее снять наличные, они могут переплавить драгоценные металлы или заново огранить камни, не заботясь о целостности изделия.

Самое известное ограбление Лувра произошло в августе 1911 года, когда "Мона Лиза" Леонардо да Винчи была украдена из музея мастером на все руки Винченцо Перуджиа, напоминает CNN. Прошло 24 часа, прежде чем кто-либо заметил пропажу Моны Лизы, а произведения искусства часто вынимали, чтобы сфотографировать или почистить. Затем в течение двух лет продолжалось неумелое полицейское расследование, прежде чем в декабре 1913 года картина была обнаружена, что сделало ее самым известным произведением искусства в мире.

Совсем недавно, в 1998 году, из рамы была украдена работа французского художника Камиля Коро, которая так и не была найдена.

Среди недавних ограблений других европейских музеев - кража четырех древних золотых артефактов из музея в Нидерландах в январе. Грабители использовали взрывчатку, чтобы проникнуть в музей Дренца в Ассене, и похитили три золотых браслета, датируемых примерно 50 годом до нашей эры, а также золотой шлем 5-го века до нашей эры из Котофенешти, исторически важный артефакт, позаимствованный у Национального исторического музея Румынии в Бухаресте.