Защита вора в законе Шишкана обратилась в Верховный суд

Защита криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), также известного по прозвищу Шишкан, попросила Верховный суд России отменить пожизненный приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат просит направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Жалоба была принята, дата рассмотрения еще не назначена.

10 июня 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в расправе над депутатом и ее семьей. Вместе с ним по делу были осуждены еще 17 человек. Отбывать наказание вор в законе будет в колонии особого режима.