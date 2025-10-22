На экс-сенатора Шпигеля подали в суд за коммуналку

Бывший зять Николая Баскова и экс-сенатор Совета Федерации Борис Шпигель предстанет перед судом за неуплату коммунальных услуг.

Как стало известно «МК», на Шпигеля и его жену Елена подало иск руководство ТСЖ «На Филевской». Материалы зарегистрированы в Дорогомиловском суде Москвы. Выяснилось, что бывший член СФ, считавшийся одним из самых богатых политиков России, задолжал крупную сумму за услуги ЖКХ в элитном жилом комплексе в районе метро «Кунцевская».

Шпигель и его жена были фигурантами уголовного дела по даче крупных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву за предоставление компании «Биотэк», которой владел сенатор, преимуществ при заключении госконтрактов. Шпигеля приговорили к 11 годам лишения свободы, но позднее освободили от наказания из-за плохого состояния здоровья.