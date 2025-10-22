Журналисты aif.ru, пристально следящие за темой вокруг таинственной пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае, выдвинули очередную версию случившегося. На этот раз речь идет о неких "секретных поселениях" в тайге, где красноярцы якобы "могли найти приют".

Речь идет об общинах старообрядцев, которые, и правда, существуют в Красноярском крае. В качестве источника новой версии приводится комментарий руководителя отряда поисковиков Светланы Торгашиной.

"Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов", - отметила Торгашина, подчеркивая, что это лишь предположение.

В том же материале "АиФ" приводится и комментарий специалиста администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерины Иржаковой, которая, по сути, разрушила обнадеживающую версию.

Чиновница подтвердила, что общины в таежных поселках существуют, однако она никогда не слышала, чтобы туда уходили целыми семьями. Да и принимают в эти общины после многочисленных "испытаний".

"Если бы Усольцевы появились в наших краях, мы бы узнали, услышали об этом. Шептались бы", - отметила Иржакова.

При этом неясно, почему журналисты обратились именно к сотруднице администрации Енисейского района, который расположен достаточно далеко от места пропажи семьи. Даже Иржакова предположила, что если эта версия и имеет право на существование, то искать необходимо "в том районе, в котором они пропали".

"Я не верю в версию, что они ушли к староверам", - подчеркнула чиновница.

Впрочем, несмотря на эти доводы журналисты aif.ru пошли еще дальше, предположив, что семья Усольцевых могла стать жертвой сектантов. В материале приводится комментарий криминалиста Михаила Игнатова, который и вовсе заявил, что над пропавшими "были произведены какие-нибудь ритуальные обряды".

В целом же "АиФ" посвятил поискам семьи Усольцевых десятки материалов. Среди них есть даже комментарий "сибирского шамана", который провел специальный ритуал.

Сергей и Ирина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края вместе с пятилетней дочерью 28 сентября. Они самостоятельно отправились в поход к горе Буратинка в Партизанском районе, и с тех пор их никто не видел.

Найдена их машина, паспорта, но никаких следов нет. При этом очевидцы видели, как семья ушла от машины в сторону горы.

Несмотря на обилие предположений о судьбе пропавшей семьи, порой самых фантастических, основной версией пропажи семьи остается несчастный случай.