Самолет премьер-министра Австралии совершил вынужденную посадку в США

Самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в среду, 22 октября, совершил вынужденную посадку в Соединенных Штатах. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия офицера ВВС на борту.

Об этом сообщает телеканал SBS.

— Самолёт премьер-министра Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США после инцидента, требующего медицинского вмешательства, с участием члена экипажа... Рейс из Вашингтона в Австралию приземлился в Сент-Луисе, штат Миссури, — говорится в материале.

Сейчас самолет проходит дозаправку и продолжит путь в Австралию.

