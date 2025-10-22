В одной стране произошло мощное землетрясение

В Коста-Рике в среду, 22 октября, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,8. О стихийном бедствии в одной стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение произошло в 03:57 по времени UTC (06:57 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 59 километрах на юг от столицы Сан-Хосе, где проживает около 335 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 24 километров. Данные о возможных пострадавших и разрушениях в результате стихийного бедствия не поступали.

Ранее в этот же день стало известно, что у восточного побережья Камчатки минувшей ночью зарегистрировали сильное землетрясение магнитудой 5,3.