Землетрясение сотрясло Аргентину

Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Аргентины. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его зафиксировали в 6.51 по московскому времени в 188 километрах от города Сан-Луис с населением около 183 тысяч человек. Очаг же залегал на глубине 122 км.

Кстати, информация о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что в Тихом океане — у берегов Филиппинского архипелага — произошло мощное землетрясение. Его магнитуда достигла 6,1.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 4,2, что произошло в Бейском районе Хакасии.