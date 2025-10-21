Диверсии на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии могла устроить Украина. Такое мнение в беседе с News.ru высказал глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Он охарактеризовал Украину как страну-наемника, которая «за деньги НАТО воюет и делает все, чтобы нанести огромный вред России».

«Такие трагические ситуации идут от Украины, от ее спецслужб — СБУ и ГУР. "Северный поток" взорвали. Мне уже задавали вопросы о том, что нависла угроза и над "Турецким потоком". Не имея успехов на линии фронта, украинским нацистам ничего не остается предъявить своим хозяевам, кроме терактов, диверсий и убийств, что они практически каждый день и делают. И, к сожалению, серьезные проблемы могут возникнуть как в нашей стране, так и за рубежом», — уверен Гончаров.

Он напомнил, что в настоящее время политические и личностные отношения между Украиной и Венгрией остаются напряженными. По словам Гончарова, Киев намерено стремится перекрыть поставки нефти и газа из России в Венгрию, чтобы вынудить республику перейти на американские углеводороды. Ветеран подчеркнул, что сжиженный природный газ, который делают США, Украина «засовывает по всему миру».

Ранее сообщалось о взрывах на НПЗ в Венгрии и Румынии. Речь шла о крупнейшем заводе MOL в Сазхаломбатте и предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти.