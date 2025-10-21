Устроивший пожар на козырьке тубдиспансера в Петербурге объяснил произошедшее

Сергея Тимофеева, который голым устроил пожар на козырьке тубдиспансера в Петербурге, привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, сообщают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В сообщении уточняется, что сам инцидент случился 18 октября в 21:30: обвиняемый сначала бегал в нагом виде и размахивал руками, а потом, как сообщала "Фонтанка", и вовсе сжег свою одежду на козырьке тубдиспансера.

Мужчина свою вину в суде признал, а также сообщил, что его чем-то угостили знакомые, вот и "накрыло". Помимо одежды, он сжег паспорт с телефоном. Также в суде Тимофеев поблагодарил полицейских за хорошую работу.

По решению Московского райсуда Тимофеева арестовали на два дня и отпустили, учитывая отбытое.