Первые секунды после убийства известного режиссера попали на видео

Бизнесмен Армен С. в ходе бытового конфликта зарезал известного режиссера и оператора Сергея Политика. Первые секунды после убийства попали на видео, ролик опубликовал «СтарХит».

На кадрах убийца вытирает окровавленный нож, прячет его и быстро уходит в неизвестном направлении. В ролике видно и самого режиссера, он падает на асфальт лицом вниз.

По данным газеты, режиссер активно боролся с закладчиками, берег дочь и других подростков от наркотиков. Ему не понравилось поведение незнакомого 33-летнего мужчины, Сергей сделал ему замечание.

Злоумышленник зашел в подъезд дома, вернулся, сказал Политику «ну что, до сих пор куришь?» и вонзил ему нож в грудь.

СК установил личность подозреваемого в расправе над режиссером Политиком

По словам очевидцев, нападавший вел вел себя неадекватно: шатался, орал матом.

Полиция ведет расследование, объявила преступника в розыск. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают соседей и очевидцев.

Подозреваемый, предположительно, был судим за кражу в 2017 году. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Убийце грозит 15 лет колонии.

Сергей Владимирович Политик — российский кинооператор и режиссёр, родился 8 октября 1969 года. Закончил ВГИК.

В его активе ленты «Секреты Лизы», «Закрытая школа», «Случайные встречи», «Следствие», «Роковая ошибка», «Одноклассники», «Украденная красота», «Домовой», «Два мгновения любви», «Новогодние сваты», «Няньки».