Усольцев заявил о медведе, который мог убить пропавшую в тайге семью

На семью Усольцевых, которая пропала в красноярской тайге, мог напасть медведь. Об этом рассказал NEWS.ru знакомый супругов Константин, который является их однофамильцем.

"Мое мнение - семья гуляла по натоптанной тропе, сбилась, полезла в бурелом. Устали. Могли наткнуться на хищника", - заявил Усольцев.

Усольцев добавил, что убежать и скрыться от медведя в тайге невозможно, как и бороться с ним. После расправы же, продолжил мужчина, зверь вполне мог где-нибудь прикопать останки семьи.

Также Усольцев выдвинул еще две версии случившегося. Первая - семья сбилась с пути и замерзла, вторая - попала в ловушку в какой-нибудь расщелине.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в тайге под Красноярском 28 сентября.

МЧС, спасатели и волонтеры при помощи вертолетов, беспилотников и наземной техники активно искали семью в течение чуть более двух недель, после чего оперштаб закрыли и пустили в тайгу только специально подготовленных людей.

При этом за все время поисков не удалось найти ни одного следа Усольцевых. Шансы найти их живыми оцениваются как крайне низкие.