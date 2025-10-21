Мужчине заочно предъявлено обвинение в смертельном ранении режиссера Политика

Мужчина, нанесший смертельное ножевое ранение режиссеру и оператору Сергею Политику в Ивановском, объявлен в розыск, ему заочно выдвинуто обвинение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«Следователями столичного СК фигуранту уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть режиссера и оператора Сергея Политика, заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в розыск. В ходе расследования уголовного дела изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей. Фотографии фигуранта загружены в систему распознавания лиц. В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками правоохранительных органов принимаются меры, направленные на задержание обвиняемого», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что вечером 18 октября у подъезда дома на ул. Сталеваров режиссер и кинооператор Сергей Политик сделал замечание мужчине, после чего тот накинулся на него с ножом. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице.